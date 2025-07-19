До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 19 липня, розпочавшись об 11:00.
фото ФК Рух
19 липня 2025, 11:00
Сьогодні, 19 липня, львівський Рух проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Першим суперником для команди Івана Федика буде Куликів-Білка зі Львівщини, який представляє Другу лігу України.
Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінниках.
Онлайн трансляція матчу Рух — Куликів-Білка:
За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Куликів-Білка фінішував четвертим у групі A.