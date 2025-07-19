Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 19 липня, розпочавшись об 11:00.

Сьогодні, 19 липня, львівський Рух проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Івана Федика буде Куликів-Білка зі Львівщини, який представляє Другу лігу України.

Матч проходитиме на стадіоні імені Б. Маркевича у Вінниках.

Онлайн трансляція матчу Рух — Куликів-Білка:

За підсумками минулого сезону Рух посів восьме місце в УПЛ, а Куликів-Білка фінішував четвертим у групі A.