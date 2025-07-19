Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного поєдинку, що відбувся 19 липня 2025 року.

Кривбас у заключному контрольному поєдинку своїх літнів зборів-2025 зазнав розгрому від Динамо Загреб на стадіоні Максимир.

У першому таймі господарі поля двома голами відповіли на взяття воріт у виконанні Глейкера Мендози. У другій половині протистояння багаторазовий чемпіон Хорватії ще тричі уразив ворота підопічних Патріка ван Леувена.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ-2025/26 Кривбас гостюватиме в Колоса. Матч відбудеться в п'ятницю, 1 серпня.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Кривбас — Динамо Загреб:

Кривбас — Динамо Загреб 1:5

Голи: Мендоза, 16 — Відович, 20, Любичич, 32, 48, Варела, 82, Вілівальд, 84 (авт.)

Кривбас: Кемкін (Хома, 70) — Юрчец (Шевченко, 13), Конате, Рохас (Вілівальд, 65), Бекавац (Боржес, 79), Бандейра (новачок, 88), Іліч (Гонсалез, 78), Твердохліб (Лін, 61), Задерака (Парако, 61), Микитишин (Ндомбазі, 78), Мендоза (Каменський, 78)

Вилучення: Юрчец, 11