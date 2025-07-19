Україна

Українські клуби провели чергові контрольні поєдинки.

Клуби української Прем'єр-ліги продовжують готуватися до сезону-2025/26, зокрема проводячи контрольні поєдинки.

Сьогодні, 19 липня, Оболонь і Верес обмінялися звитягами в спарингах у Бучі.

Оболонь — Верес 0:1

Гол: Шарай, 62

Оболонь: Марченко — Прокопенко, Дубко, Семенов, Мединський, Курко, Кулаковський, Слободян, Бичек, Чорний (Козлов, 46), Устименко

Верес: Горох (Стефанюк, 75) — Стамуліс, Вовченко, Гончаренко, Сміян, Харатін, Кучеров, Стень, Шарай, Бойко, Ндукве

Оболонь — Верес 3:0

Голи: Теслюк, 10 (пен.), 26, Блізніченко, 38

Оболонь: Федорівський — Суханов, Шевченко, Приймак, Лящук, Ломницький, Чех (Тітов, 80), Черненко, Корх (гравець на перегляді, 46, Фещенко, 75), Блізніченко, Теслюк (Мороз, 30, Товарчі, 60)

Верес: Кожухар (Стефанюк, 72) — Данніков, Баран, Чечер, Яхонтов, Годя, Куція, Сайчишин, Матківський, гравець на перегляді (Уоллі, 46), Мрвальєвич

Рух у Винниках поступився представникам Першої і Другої ліг.

Рух — Буковина 0:2

Голи: Груша, 57, 79 (пен.)

Рух: Герета — Лях, Холод, Слюбик (Слюсар, 75), Кітела, Підгурський, Пастух, Квас (Клайвер, 75), Алмазбеков (Себро, 64), Руніч, Фаал

Буковина (1-й тайм): Федотов — Шинкаренко, Бусько, Прокопчук, Саків, Вітенчук, Глущук, Бойчук, Кожушко, Кілєвий, Андрейчук

Буковина (2-й тайм): Погорілий — гравець на перегляді, Безуглий, Карась, Морговський, Кольцов, Тищенко, Груша, Підлепенець, Дахновський, Гончарук

Вилучення: Алмазбеков, 64 (друге попередження)

Рух — Куликів-Білка 2:4

Голи: Роман, 1, Товарницький, 63 – Нечипоренко, 8, 18 (пен.), Дударенко, 28, Джума, 88 (авт.)

Рух: Воробйов — Залипка (Джума, 46), Левицький, Товарницький, Роман, Едсон (Слюсар, 46), Притула, Бойко, Клайвер (Себро, 46), Касарда, гравець на перегляді (гравець на перегляді, 46)

ЛНЗ вирвав перемогу над Колосом у Ковалівці.

Колос — ЛНЗ 1:2

Голи: Велетень, 30 — Драмбаєв, 27, Кузик, 90

Колос: Пахолюк — Бурда, Козік, Понєдєльнік, Цуріков, Краснічі (Теллес, 61), Ррапай (Демченко, 81), Гагнідзе (Гусол, 81), Велетень (Денисенко, 85), Третьяков (Кане, 61), Климчук (Безручук, 81)

ЛНЗ: Ледвій — Драмбаєв, гравець на перегляді (Нонікашвілі), Муравський (Дайко), Пасіч, Яшарі, Дідик, Рябов (Танковський), Ейнел (Бенетт), Кузик, Момо (Кравчук)

Металіст 1925 в Австрії зіграв унічию з учасником другої Бундесліги Бохумом (чотири тайми по 30 хвилин).

Металіст 1925 — Бохум 0:0

Металіст 1925: Варакута (Проценко, 61) — Крупський (Капінус, 76), Салюк (Обінайя, 91), Шабанов (Снурніцин, 61), Мартинюк (Король, 91), Калюжний (Литвиненко, 76), Гаджиєв (А. Моура, 61), Антюх (Овусу, 76), Калітвінцев (Чурко, 61), Панченко (Когут, 76), Рашиця (Мба, 31)

Загребське Динамо розгромило Кривбас на рідному для себе стадіоні Максимир.

Кривбас — Динамо Загреб 1:5

Голи: Мендоза, 16 — Відович, 20, Любичич, 32, 48, Варела, 82, Вілівальд, 84 (авт.)

Кривбас: Кемкін (Хома, 70) — Юрчец (Шевченко, 13), Конате, Рохас (Вілівальд, 65), Бекавац (Боржес, 79), Бандейра (новачок, 88), Іліч (Гонсалез, 78), Твердохліб (Лін, 61), Задерака (Парако, 61), Микитишин (Ндомбазі, 78), Мендоза (Каменський, 78)

Вилучення: Юрчец, 11