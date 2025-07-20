Україна

Під час перебування за кордоном "червоно-білі" взяли участь у п'яти товариських матчах.

Кривбас товариським матчем проти Динамо Загреб на стадіоні Максимир завершив свій передсезонний збір, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Кривбас — Динамо Загреб 1:5 Відео голів та огляд матчу 19.07.2025

"Червоно-білі" повертаються до України після понад трьох тижнів на НТЗ у Словенії. Підопічні Патріка ван Леувена провели п'ять спарингів:

28.06 Кривбас — ЦСКА Софія 0:0

06.07 Кривбас — Браво 1:0

13.07 Кривбас — Уйпешт 0:0

16.07 Кривбас — Гезтепе 1:2

19.07 Кривбас — Динамо Загреб 1:5

"По прибуттю до Кривого Рогу тренерський штаб надасть футболістам декілька вихідних. "Червоно-білі" поновлять роботу вже на клубній базі у четвер, 24 липня", — йдеться на офіційному сайті Кривбасу.

Нагадаємо, у першому турі УПЛ-2025/26 криворізький клуб гостюватиме в Колоса. Матч відбудеться в п'ятницю, 1 серпня.