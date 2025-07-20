Під час перебування за кордоном "червоно-білі" взяли участь у п'яти товариських матчах.
Кривбас, fckryvbas.com
20 липня 2025, 14:58
Кривбас товариським матчем проти Динамо Загреб на стадіоні Максимир завершив свій передсезонний збір, передає офіційний сайт криворізького клубу.
Кривбас — Динамо Загреб 1:5 Відео голів та огляд матчу 19.07.2025
"Червоно-білі" повертаються до України після понад трьох тижнів на НТЗ у Словенії. Підопічні Патріка ван Леувена провели п'ять спарингів:
28.06 Кривбас — ЦСКА Софія 0:0
06.07 Кривбас — Браво 1:0
13.07 Кривбас — Уйпешт 0:0
16.07 Кривбас — Гезтепе 1:2
19.07 Кривбас — Динамо Загреб 1:5
"По прибуттю до Кривого Рогу тренерський штаб надасть футболістам декілька вихідних. "Червоно-білі" поновлять роботу вже на клубній базі у четвер, 24 липня", — йдеться на офіційному сайті Кривбасу.
Нагадаємо, у першому турі УПЛ-2025/26 криворізький клуб гостюватиме в Колоса. Матч відбудеться в п'ятницю, 1 серпня.