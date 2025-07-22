Україна

33-річний футболіст розповів про те, чому вирішив продовжити трудові взаємини із Динамо.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв в ексклюзивному інтерв'ю Football.ua розповів про мотивацію продовжити контракт із клубом. Нову угоду досвідчений гравець підписав 28 травня.

"Багато факторів було. По-перше, клуб запропонував контракт. Багато говорять: “А от, 33, це великий вік для Динамо”. Але в клубі так не вважають, бо бачать, як я працюю. Плюс, я поспілкувався із сім’єю. А ще, велике значення мали слова Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського. Вони легенди Динамо. І звісно ж, від президента клубу я почув слова підтримки. В сукупності, ці фактори призвели до того, що я не сумнівався у своєму рішенні продовжити контракт.

Я вже давно в Динамо і сам розумію, що можу ще бути корисним для команди. Якщо б я розумів, що я не дотягую до рівня Динамо, не даю і не зможу давати результат, то сказав би: “Вибачайте, але я не дотягую і буду щось інше пробувати”. Але на даному етапі я розумію, що у мене є багато сил, енергії та бажання допомагати Динамо ставати чемпіоном, як у минулому сезоні. І зараз є велика можливість потрапити до омріяної Ліги чемпіонів", – розповів Караваєв.

За Динамо Караваєв грає з 2019 року. За цей час правий захисник зіграв 184 матчі та забив 12 голів.