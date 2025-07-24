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Бразильський 26-річний вінгер гратиме за Карпати.

Карпати і Пауло Вітор досягли згоди про укладення контракту, повідомив офіційний сайт Карпат.

Пауло є вихованцем провідних бразильських клубів Васко да Гама та Флуміненсе. У 17-річному віці футболіст дебютував за Васко да Гама у бразильській Серії А. У наступному сезоні був почергово орендований іспанськими Альбасете та Марбельєю.

У жовтні 2020-го Пауло Вітор підписав контракт з іншим іспанським клубом – Вальядолідом. Невдовзі бразильця орендував португальский Ріу Аве. Влітку 2023-го вінгер повернувся у Бразилію та підписав контракт з Крузейру. Також виступав на батьківщині за Греміо Новурізонтіно.

Минулий сезон провів у складі португальського Портімоненсе, де був капітаном команди.

У 25 матчах другого португальського дивізіону Пауло Вітор забив вісім голів та оформив два асисти. Також провів один матч в Кубку Португалії та відзначився одним мʼячем.

Раніше повідомлялося, що Мисак повернувся до Карпат.