Україна

Воротар приєднався до львів'ян на правах вільного агента.

Голкіпер Роман Мисак підписав контракт із Карпатами, передає офіційний сайт львів'ян.

Деталі договору про співпрацю з 33-річним українцем не розголошуються, але за даними transfermarkt його розраховано до кінця червня 2026-го. Свій колишній клуб, а саме Колос, гравець залишив на правах вільного агента.

До ковалівців Мисак приєднався наприкінці серпня 2023 року (Дніпро-1, безкоштовно). У двох матчах за них Роман пропустив один гол і раз зберіг свої ворота "сухими".

Зазначимо, що воротар є вихованцем "зелено-білих". На його рахунку 96 пропущених голів у 67-ми матчах (18 "сухих") усіх турнірів.

Нещодавно гравець Карпат перебрався до Вільярреала.