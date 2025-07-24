Україна

17-річний атакувальний півзахисник, який раніше виступав за молодіжку Боруссії Менхенгладбах, має шанс приєднатися до академії нідерландського гранда.

Юний український атакувальний півзахисник Антон Мартинюк найближчим часом пройде перегляд у ПСВ, повідомляє журналіст нідерландського видання Eindhovens Dagblad Рік Елфрінк.

Мартинюк наразі перебуває у статусі вільного агента після завершення виступів за команду U-17 Боруссії Менхенгладбах, у складі якої він провів 15 матчів та зіграв 251 хвилину протягом минулого сезону.

До цього Антон був вихованцем київського Динамо, а після початку повномасштабної війни в Україні перебрався до Славії з Праги.

У разі успішного перегляду 17-річний українець може залишитися в академії ПСВ на постійній основі. Разом із ним шанс проявити себе отримає і 17-річний американський вінгер Джамір Джонсон, який нині виступає за Філадельфію Юніон.