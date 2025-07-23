Матчі відбудуться 23 та 24 липня.
Денис Шурман, НК Верес
23 липня 2025, 15:33
Одразу два матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій обслуговуватимуть українські бригади арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Поєдинок Будучность – Мілсами довірили Денису Шурману, помічниками якого будуть Віктор Матяш та Віктор Нижник. Резервним рефері призначено Клима Заброду. Матч заплановано на 23 липня.
Головним арбітром матчу Сараєво — Університатя Крайова призначено Дмитра Панчишина, якому допомагатимуть Олексій Миронов та Володимир Висоцький. Роль резервного арбітра дісталася Дмитру Кубряку.
Додамо, що вчора, 22 липня, українська бригада арбітрів обслуговувала матч другого раунду відбору Ліги чемпіонів між потенційними суперниками київського Динамо.