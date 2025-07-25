Україна

Дубль Патсона Дака дозволив "лисицям" здолати львівську команду.

У товариському матчі в австрійському Фрідбурзі Лестер здобув вольову перемогу над львівськими Карпатами з рахунком 2:1.

На старті другого тайму Ярослав Карабін блискучим ударом зі штрафного вивів український клуб уперед. Проте відповідь англійців була миттєвою: Патсон Дака реалізував пенальті, а згодом оформив дубль після ювелірної передачі Білала Ель-Ханнуса.

Лестер використав у матчі експериментальний склад, поєднавши досвідчених гравців із вихованцями академії. Карпати ж зуміли гідно протистояти минулорічному представнику АПЛ, однак зупинити зухвалого замбійця Дака не змогли.

Карпати Львів — Лестер Сіті 1:2

Голи: Карабін, 48 — Дака, 50 (пен.), 73

Стартовий склад Лестера: