Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 25 липня 2025 року.

Завершилася 1247 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- Унаслідок ДТП загинув народний депутат від партії «Голос» Ярослав Рущишин. Він — український підприємець і громадський діяч, був народним депутатом України IX скликання від партії «Голос».

- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зосереджений на питанні війни, тому він і не обговорив закон про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заздалегідь.

Зеленський відкинув заяви медіа про його розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка нібито була стурбована підписанням закону, що обмежує незалежність антикорупційних органів.

- Парламент розгляне президентський законопроєкт щодо відновлення незалежності НАБУ та САП 31 липня. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що під час розгляду законопроєкту пропонуватиме ухвалити його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання.

- Зеленський заявив, що промислове виробництво дронів-перехоплювачів уже почалося. Над цим працюватимуть 10 компаній. Нині ціна питання загалом становить 6 мільярдів доларів.

- У Львові попрощались із 12 захисниками 24 окремої механізованої бригади, які загинули в катастрофі літака Іл-76 у росії.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Від початку доби зафіксовано 85 бойових зіткнень.

Від артилерійських обстрілів з території російської федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Гута Студенецька Чернігівської області; Бобилівка, Олександрівка, Покровка, Тимофіївка, Славгород, Біла Береза, Сімейкине, Рожковичі Сумської області. Авіаударів зазнали Грем’яч Чернігівської області та Яструбине Сумської області.

Ворожу атаку сьогодні відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав двох авіаударів, скинув чотири КАБи, та здійснив 168 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Фиголівки та в напрямку Козачої Лопані. Наші воїни дали гідну відсіч. КАБами ворог завдав удару по Харкову.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 15 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Середнє, Рідкодуб, Ямполівка, Колодязі та Діброва. Сили оборони успішно зупинили 13 спроб просування противника, бої тривають.

На Сіверському напрямку ворог десять разів намагався прорватися в районах Григорівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень тривають дотепер.

На Краматорському напрямку противник двічі атакував позиції Сил оборони в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку сьогодні загарбник п’ять разів атакував у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 34 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак. Чотири бойові зіткнення досі тривають. Авіаударів зазнали Родинське, Миколаївка та Сухий Яр.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку противник вісім разів атакував поблизу населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Новохатське та Темирівка. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог шість разів намагався прорватися на позиції українських військ. Одне бойове зіткнення досі триває. Також загарбники завдали авіаудару по Козацькому.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано. ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО - Провів сьогодні Ставку. Були доповіді наших розвідок – Служби зовнішньої розвідки України та ГУР – про виклики, які є на літо – осінь, про наміри Росії. Детально говорили, на які загрози треба відповідати. Була доповідь по оперативній ситуації – доповідав Головком Олександр Сирський. Всі оперативні напрямки. Покровськ передусім – найбільше уваги. Сумщина – продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території. Міністр оборони доповів про надходження допомоги від наших партнерів – забезпечуємо надійний рух зброї для українських воїнів. Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план – вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!