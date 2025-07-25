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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 24 липня 2025 року.

Завершилася 1247 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- Президент Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Сьогодні ж 48 депутатів із різних фракцій зареєстрували новий законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП.

- У Києві 24 липня люди третій день поспіль вийшли на акцію через закон щодо антикорупційних органів НАБУ та САП. Учасники акції виступали проти закону, який обмежує незалежність антикорупційних органів. А також вони вимагали, аби парламент негайно розглянув поданий Зеленським проєкт закону. На мітинг прийшла народна депутатка Мар’яна Безугла. Вона вийшла із закликом до відставки головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, а згодом змінила його на заклик до чітких термінів служби для військових та реформи ЗСУ. Натовп вигукував їй "Ганьба!" і "Безуглу геть!".

- Назарію Гусакову повідомили про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Йому закидають привласнення понад 1,3 мільйона гривень. Правоохоронці встановили, що зібрані кошти не були повністю використані за призначенням, а здебільшого спрямовувалися на особисті потреби, азартні ігри, інвестиції в криптовалюти.

- Нова судово-медична експертиза тіла журналістки Вікторії Рощиної, що загинула в російському полоні, виявила низку тілесних ушкоджень, про які раніше не повідомляли. Експертиза виявила, що Вікторія мала травму шиї, переломи кісток, крововиливи у м’які тканини скроневої ділянки, правого плеча і гомілок, садно лівої стопи. Раніше було відомо про садна й крововиливи на різних частинах тіла Вікторії, а також зламане ребро. Експерти побачили можливі ознаки застосування електроструму.

- Верховна Рада офіційно встановила в Україні 28 липня Днем памʼяті українських захисників і захисниць, учасників добровольчих формувань та цивільних, які загинули, були закатовані чи страчені в полоні. Цю дату присвятили теракту в колонії окупованої Оленівки, де в ніч проти 29 липня 2022 року загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом, від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосували чотири ракети й скинули 91 керовану бомбу. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 156 дронів-камікадзе та здійснили 3 821 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили 15 атак противника. Також ворог завдав шести авіаударів, застосувавши при цьому сім керованих авіабомб, та здійснив 190 обстрілів, п’ять із яких — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Петро-Іванівка та Кам’янське — усі ворожі атаки було відбито.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Загризового, Зеленого Гаю та в напрямку Великої Шапківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Ямполівка, Торське та в напрямку населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Чернещина, Середнє. Одне бойове зіткнення триває.

На Сіверському напрямку триває бій поблизу Григорівки. Одну атаку противника було відбито на Краматорському напрямку — в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля противника зосереджено неподалік Торецька, Русиного Яру, у напрямках Олександро-Шультиного та Катеринівки. Наразі триває одне бойове зіткнення.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 43 рази намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Русин Яр, Мирне, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне, а також у напрямку населених пунктів Володимирівка і Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 67 окупантів, з яких 49 — безповоротно.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 14 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Піддубне, Маліївка, Воскресенка — у напрямку Темирівки й Олександрограда. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку некерованими ракетами було обстріляно райони населеного пункту Залізничне. Наступальних дій противника не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони, крім того — завдав авіаудару по населених пунктах Херсон та Миколаївка.

На інших напрямках суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроєкт – те, що обіцяв, – для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів. Повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів. Реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання.

Кожен, хто має доступ до державної таємниці, – це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша Національна поліція – має пройти перевірки на детекторі брехні. І це мають бути регулярні перевірки. Є також у законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань.

Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП. Багато пропозицій від наших партнерів, щоб долучились європейські експерти: Британія, Німеччина, Євросоюз. Доручив нашим урядовцям представити законопроєкт всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості.

Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна – це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України".

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!