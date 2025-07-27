Україна

Грузин відправився на Батьківщину.

Центральний захисник донецького Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов до тбіліського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26.

21-річний вихованець академії Динамо Т приєднався до "гірників" взимку 2024-го року за 700 тисяч євро. З того часу він не зіграв жодного офіційного матчу за донецьку команду.

Минулого сезону Лука Лацабідзе провів на правах оренди за одеський Чорноморець 18 матчів та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Колос орендував голкіпера Шахтаря.