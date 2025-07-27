Центральний захисник донецького Шахтаря Лука Лацабідзе перейшов до тбіліського Динамо. Про це повідомляє офіційний сайт грузинського клубу.

Зазначається, що мова йде про орендну угоду, яка буде розрахована до кінця сезону-2025/26.

21-річний вихованець академії Динамо Т приєднався до "гірників" взимку 2024-го року за 700 тисяч євро. З того часу він не зіграв жодного офіційного матчу за донецьку команду.

Минулого сезону Лука Лацабідзе провів на правах оренди за одеський Чорноморець 18 матчів та віддав 1 результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Колос орендував голкіпера Шахтаря.