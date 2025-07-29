Україна

Склад "поліграфів" поповнив Хуссейн Туаті.

Правий вінгер Хуссейн Туаті підписав контракт з Олександрією, передає офіційний сайт клубу.

Повідомляється, що договір про співпрацю з 23-річним французом алжирського походження розраховано за схемою "3+1". Свій колишній клуб, а саме Ксамакс, гравець залишив на правах вільного агента, тоді як портал transfermarkt оцінює його в 350 тисяч євро.

У другому дивізіоні Швейцарії за колектив із Невшателя Туаті відзначився трьома голами й п'ятьма асистами в 25-ти матчах. Раніше Хуссейн також виступав за Серветт, Віль 1900, "молодіжки" (U-19) ПСЖ і Ліона.

Нагадаємо, нещодавно Олександрія підписала бразильського півзахисника.