Україна

Контракт розрахований до 31 травня 2028 року.

Олександрія на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з півзахисником бразильського Крузейру Фернандо Енріке.

Угода з 24-річним бразильцем розрахована до кінця травня 2028 року.

Бразилець розпочинав свій шлях з академії Греміо, після чого перейшов у Крузейру, але постійно виступав в орендах за Віла Нову, Португесу та КРБ.

Минулого сезону Енріке провів 21 матч без результативних дій.

Нагадаємо, Олександрія виступає у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де у першій грі поступилася Партизану (0:2). Матч-відповідь пройде 31 липня, о 22:00.