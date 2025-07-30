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Патрік ван Леувен став героєм чергового випуску FOCUS ON на клубному каналі.

Головний тренер Кривбасу Патрік ван Леувен розповів про емоції на посаді головного тренера, а також оцінив свій перший період на чолі криворізького клубу.

"Це завжди непросто, адже в тебе є конкретні очікування та вимоги до гравців. Іноді підопічні одразу показують потрібний рівень, але бувають і труднощі — коли намагаєшся допомогти їм, спочатку поясненням. У деяких випадках, особливо коли ситуація на полі напружена, важко стримати емоції і ти мимоволі реагуєш більш емоційно.

Емоції справді відрізняються. Під час тренувань ти, як тренер, контролюєш процес підготовки, ставиш конкретні цілі, до яких команда прагне. У день матчу ситуація інша — багато що залежить від суперника та того, яку гру він демонструє.

Як тренер, ти намагаєшся підготувати свою команду до всіх можливих ситуацій на полі — як у грі з м’ячем, так і без нього. Тому саме в день матчу емоції складніше контролювати: суперник може діяти непередбачувано. Натомість на тренуванні ти тримаєш усе під контролем, і це дає більше спокою.

Топ-3 найемоційніших тренерів? Містер Моуріньо, який демонстрував багато емоцій останніми сезонами в Туреччині. В деяких моментах він був абсолютно правий, у деяких — не зовсім, але його емоції завжди були спрямовані на те, щоб викликати реакцію гравців.

Також можу виділити Пепа Гвардіолу. Він теж проявляв себе дуже емоційно в останніх сезонах, особливо цього, коли його команда виступила менш вдало, ніж у попередньому. Це й стало причиною його різноманітних емоційних реакцій.

Я вважаю, що на третю сходинку можна поставити будь-якого тренера. Адже всі ми іноді можемо так би мовити перегнути палку в емоційності, особливо під час важливих матчів. На відміну від офіційних ігор, у товариських матчах емоції легше контролювати. Загалом, ти завжди намагаєшся захистити своїх підопічних і свої тактичні рішення.

Щодо мене, то перед літніми зборами ми тренувалися у Кривому Розі протягом тижня. За цей час я вже встиг познайомитися з футболістами першої команди. Також я ознайомився з інфраструктурою Клубу — базою, тренувальними полями. Все чудово. Після цього ми вирушили на тритижневі літні збори до Словенії.

Це був важливий період, адже мали можливість побачити гравців у нових умовах, а також оцінити новачків, які приєдналися до нас під час зборів. Вже зараз, після повернення, я чітко розумію, як саме буду працювати зі своїми підопічними та з Клубом Кривбас загалом", — наводить слова ван Леувена прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас відпустив форварда до клубу другого дивізіону Ізраїлю.