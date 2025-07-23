Україна

Оче Очовечі став гравцем Хапоеля Рішон-ле-Ціон.

Прес-служба ізраїльського клубу Хапоеля Рішон-ле-Ціон оголосила про підписання контракту з нападником Кривбасу Оче Очовечі.

Деталі угоди з 23-річним нігерійцем не розголошуються, але, за даними ЗМІ, це річна оренда.

Очевечі став гравцем криворізького клубу влітку минулого року, після чого відправився в оренду до Габали, де відіграв два матчі.

Зазначимо, що Хапоель Рішон-ле-Ціон представляє другий дивізіон чемпіонату Ізраїлю.