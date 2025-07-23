Оче Очовечі став гравцем Хапоеля Рішон-ле-Ціон.
Оче Очовечі
23 липня 2025, 10:19
Прес-служба ізраїльського клубу Хапоеля Рішон-ле-Ціон оголосила про підписання контракту з нападником Кривбасу Оче Очовечі.
Деталі угоди з 23-річним нігерійцем не розголошуються, але, за даними ЗМІ, це річна оренда.
Очевечі став гравцем криворізького клубу влітку минулого року, після чого відправився в оренду до Габали, де відіграв два матчі.
Зазначимо, що Хапоель Рішон-ле-Ціон представляє другий дивізіон чемпіонату Ізраїлю.