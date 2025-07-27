Україна

Олександр Кемкін розповів про перше тренування у Кривому Розі.

Воротар Кривбасу Олександр Кемкін прокоментував підготовку своєї команди до старту нового сезону.

"Вважаю, нам вдалося вийти на потрібний рівень фізичних кондицій — ми готові до сезону. Провели дуже гарні збори, було багато навантаження. Можна сказати, у нас зараз майже нова команда, і через це складно швидко переналаштуватись та враховувати нові вимоги. На це потрібен час. Якщо порівнювати початок зборів і їх завершення — видно, що в команді стало кращим взаєморозуміння. З часом усе буде тільки ліпше.

На зборах інтенсивність була високою — ми дуже активно працювали над нашими фізичними кондиціями. Чи готові ми повністю — покаже сезон.

Не відчуваю, що цей сезон буде якимось особливим. Налаштовуємось, як на звичайний чемпіонат. Проте ми зробимо все можливе для наших уболівальників та для міста Кривий Ріг", — наводить слова Кемкіна прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Кривбас відпустив форварда до клубу другого дивізіону Ізраїлю.