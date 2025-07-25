Ізраїльтянин вражений умовами в Кривому Розі.
Бар Лін, kryvbas
25 липня 2025, 19:48
Новоспечений півзахисник криворізького Кривбасу Бар Лін висловився про перше тренування в новій команді та цілі на новий сезон. Цитує 20-річного ізраїльтянина офіційний сайт українського клубу.
"Кривбас в бойовому настрої. Команда вмотивована на початок сезону. У клубу багато цілей, яких ми маємо досягти, тому будемо робити все можливе, щоб їх реалізувати. Повторюсь: ми заряджені.
Сьогодні в мене було перше тренування у Кривому Розі. Мені дійсно сподобалася клубна база — чудова інфраструктура. Почуваюся комфортно в колективі разом зі своїми одноклубниками. Сподіваюся, ми зможемо досягти всіх поставлених цілей у прийдешньому сезоні.
Під час літніх зборів всі гравці стали більш згуртованими. Ми багато взаємодіємо один з одним, і це об’єднує. Звичайно, чим більше ми будемо грати разом, тим більше відчуватимемо справжній командний дух.
Щодо яскравих моментів — мені запам’ятався день, коли після моєї презентації в соціальних мережах клубу, мене змусили співати для всієї команди. Я заспівав ізраїльську пісню. Хлопці були в захваті, всі аплодували — це було весело, мені дуже сподобалося.
Наші ключові акценти: працювати із завзяттям, використовувати наші сильні якості та тактичні схеми, покращувати взаємозв’язок у команді, відчувати єдність і командний дух, ставати сильнішими та показувати результат на полі.
Я вважаю, що цей сезон дуже важливий як для команди, так і для мене особисто. Кривбас показав хороший результат у попередніх сезонах, і ми не маємо права опускати планку — треба залишатися серед найкращих клубів України.
Для мене цей сезон особливий, адже я вперше граю за межами своєї країни. Це неймовірний досвід, і я хочу максимально реалізувати себе й бути успішним у Кривбасі", — заявив Лін.