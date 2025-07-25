Україна

Ізраїльтянин вражений умовами в Кривому Розі.

Новоспечений півзахисник криворізького Кривбасу Бар Лін висловився про перше тренування в новій команді та цілі на новий сезон. Цитує 20-річного ізраїльтянина офіційний сайт українського клубу.

"Кривбас в бойовому настрої. Команда вмотивована на початок сезону. У клубу багато цілей, яких ми маємо досягти, тому будемо робити все можливе, щоб їх реалізувати. Повторюсь: ми заряджені.

Сьогодні в мене було перше тренування у Кривому Розі. Мені дійсно сподобалася клубна база — чудова інфраструктура. Почуваюся комфортно в колективі разом зі своїми одноклубниками. Сподіваюся, ми зможемо досягти всіх поставлених цілей у прийдешньому сезоні.

Під час літніх зборів всі гравці стали більш згуртованими. Ми багато взаємодіємо один з одним, і це об’єднує. Звичайно, чим більше ми будемо грати разом, тим більше відчуватимемо справжній командний дух.

Щодо яскравих моментів — мені запам’ятався день, коли після моєї презентації в соціальних мережах клубу, мене змусили співати для всієї команди. Я заспівав ізраїльську пісню. Хлопці були в захваті, всі аплодували — це було весело, мені дуже сподобалося.

Наші ключові акценти: працювати із завзяттям, використовувати наші сильні якості та тактичні схеми, покращувати взаємозв’язок у команді, відчувати єдність і командний дух, ставати сильнішими та показувати результат на полі.