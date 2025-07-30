В основному списку команди Патріка ван Леувена 22 гравці.
ФК Кривбас
30 липня 2025, 13:50
Кривбас на своєму офіційному сайті опублікував заявку футболістів на сезон УПЛ-2025/26.
У список А команди Патріка ван Леувена заявлено 22 гравці.
Воротарі: Володимир Маханьков, Олександр Кемкін, Богдан Хома.
Захисники: Рафаель Бандейра, Іван Дібанго, Ян Юрчец, Анте Бекавац, Бакарі Конате, Володимир Вілівальд, Тьяго Боржес.
Півзахисники: Артур Микитишин, Єгор Твердохліб, Максим Задерака, Хрвоє Іліч, Глейкер Мендоза, Ноа Ндомбазі, Олександр Каменський, Гільєрме Баїя, Бар Лін, Майкен Гонсалез, Ярослав Шевченко.
Нападник: Карлос Парако.
Також заявлено 21 футболіста за списком Б.
Воротарі: Артем Дударенко, Абдулмаджид Данладі, Єгор Гринько.
Захисники: Карлос Рохас, Рамір Губенко, Євген Маяков, Тимур Нянчур, Микола Кудрявцев, Кирило Кудрявцев.
Півзахисники: Єгор Сотніков, Святослав Матяш, Тимур Бутенко, Міракл Вільямс, Абубакар Салех, Олксандр Гладков, Іван Звягінцов, Олександр Чернушкін.
Нападники: Матвій Боднар, Володимир Мулик, Ростислав Плотко, Назар Попов.
Раніше головний тренер Кривбасу ван Леувен розказав про емоції на тренерській посаді, а також про свій перший період у криворізькому клубі.