Україна

В основному списку команди Патріка ван Леувена 22 гравці.

Кривбас на своєму офіційному сайті опублікував заявку футболістів на сезон УПЛ-2025/26.

У список А команди Патріка ван Леувена заявлено 22 гравці.

Воротарі: Володимир Маханьков, Олександр Кемкін, Богдан Хома.

Захисники: Рафаель Бандейра, Іван Дібанго, Ян Юрчец, Анте Бекавац, Бакарі Конате, Володимир Вілівальд, Тьяго Боржес.

Півзахисники: Артур Микитишин, Єгор Твердохліб, Максим Задерака, Хрвоє Іліч, Глейкер Мендоза, Ноа Ндомбазі, Олександр Каменський, Гільєрме Баїя, Бар Лін, Майкен Гонсалез, Ярослав Шевченко.

Нападник: Карлос Парако.

Також заявлено 21 футболіста за списком Б.

Воротарі: Артем Дударенко, Абдулмаджид Данладі, Єгор Гринько.

Захисники: Карлос Рохас, Рамір Губенко, Євген Маяков, Тимур Нянчур, Микола Кудрявцев, Кирило Кудрявцев.

Півзахисники: Єгор Сотніков, Святослав Матяш, Тимур Бутенко, Міракл Вільямс, Абубакар Салех, Олксандр Гладков, Іван Звягінцов, Олександр Чернушкін.

Нападники: Матвій Боднар, Володимир Мулик, Ростислав Плотко, Назар Попов.

Раніше головний тренер Кривбасу ван Леувен розказав про емоції на тренерській посаді, а також про свій перший період у криворізькому клубі.