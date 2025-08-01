Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та СК Полтава.
Олексій Хахльов, фото СК Полтава
01 серпня 2025, 17:11
Львівський Рух та СК Полтава зіграють у першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.
Іван Федик використав із перших хвилин Герету в рамці воріт, тоді як Холод гратиме в центрі оборони, Підгурський розташується в центрі поля, Кітела та Алмазбеков гратимуть на флангах атаки.
Павло Матвійченко залучив до стартового складу Бужина та Кононова до оборони, тоді як Хахльов та Одарюк гратимуть у центрі поля, а Вівдич долучиться до атаки.
Рух: Герета — Роман, Слюбик, Холод, Лях — Пастух, Підгурський, Притула — Кітела, Фаал, Алмазбеков.
Запасні: Клименко, Слюсар, Товарницький, Ясинський, Левицький, Бойко, Квас, Себро, Руніч, Клайвер, Касарда, Дзюринець.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Веремієнко, Місюра, Кононов — Одарюк, Хахльов, Плахтир, Галенков — Марусич, Вівдич.
Запасні: Єрмолов, Мінчев, Підлепич, Опанасенко, Савенков, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко.
Гра Рух — СК Полтава почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.