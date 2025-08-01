Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 1 серпня та розпочнеться о 18:00.

У першому турі української Прем’єр-ліги Рух у Львові зустрінеться з СК Полтавою.

Рух — Полтава

П'ятниця, 1 серпня, 18:00. Стадіон Україна, Львів. Головний арбітр — Райда Михайло, пряма трансляція — УПЛ ТБ

Увечері першого ігрового дня нового сезону УПЛ у Львові зійдуться дві команди з абсолютно різним бекграундом — перевірений середняк еліти Рух та новачок вищого дивізіону, СК Полтава. Для гостей це історичний дебют, для господарів — спроба реабілітації після непростої літньої трансформації.

Рух підходить до старту чемпіонату після великої перебудови. Клуб покинула низка основних виконавців, які зіграли ключову роль у торішньому результаті. Більшість із них пішли слідом за колишнім головним тренером Віталієм Пономарьовим. Нове-старе обличчя на тренерській лаві — Іван Федик, який свого часу вже виводив львів’ян в УПЛ, тепер має будувати команду практично з нуля.

Попри активну підготовку та велику кількість контрольних матчів, результати у львів’ян залишилися неоднозначними. Дві перемоги у дев’яти поєдинках — не найкращий індикатор форми, але й не вирок. Команда перебуває в пошуку нових лідерів та оптимального складу, тож офіційні матчі можуть дати новий імпульс.

СК Полтава — нове ім’я на мапі УПЛ, але з амбіціями й бойовим настроєм. Команда завершила минулий сезон на другому місці у Першій лізі, що дозволило їй зробити історичний крок в еліту. Тренерська ситуація виглядає незвично — за три дні до старту клуб формально змінив головного тренера: Павло Матвійченко зайняв місце Володимира Сисенка, який поки здобуває ліцензію Pro. Проте структура управління лишилась незмінною.

Полтавці провели обмежену кількість контрольних поєдинків, однак виглядали досить організовано — поразка лише від Колоса, дві нічиї та перемога над Кудрівкою. До клубу приєднались кілька досвідчених виконавців, що мають посилити команду в перший сезон у новому для себе середовищі.

Орієнтовні склади

Рух: Герета — Лях, Слюбик, Холод, Кітела — Підгурський, Руніч, Рейляну, Пастух — Притула, Фаал

Полтава: Восконян — Коцюмака, Веремієнко, Місюра, Опанасенко, Шаповалов — Хахльов, Даниленко, Галенков, Одарюк — Стрельцов

Очні зустрічі

Матч стане першим в історії протистояння між цими командами, і саме такі поєдинки здатні подарувати справжню непередбачуваність. Рух — колектив із досвідом виступів у Прем’єр-лізі, навіть попри втрати, виглядає стабільніше. Полтава ж спробує взяти своє за рахунок ентузіазму, організації та елементу несподіванки.