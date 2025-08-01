Колишній гравець Шахтаря змінив клубну прописку на правах вільного агента.
Андрій Тотовицький, facebook.com/Kudrivka
01 серпня 2025, 20:21
Атакувальний півзахисник Андрій Тотовицький підписав контракт із Кудрівкою, передає офіційна Facebook-сторінка клубу.
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Деталі угоди з 32-річним українцем не розголошуються. Свій колишній клуб, а саме Шахтар, гравець залишив на правах вільного агента. Кудрівку Тотовицький представлятиме у футболці з 5-м номером.
"Я зроблю все можливе, щоб допомогти Кудрівці закріпитися в УПЛ", — заявив Андрій.
Плеймейкер не виходив на поле від початку березня 2024 року. Тоді виступав за Колос (оренда). Раніше Андрій також представляв Десну, Маріуполь, Зорю й бельгійський Кортрейк.
За даними transfermarkt, на рахунку Тотовицького 47 голів і 27 асистів у 186-ти матчах УПЛ, Другої ліги, Кубка й Суперкубка України.
Нагадаємо, нещодавно Кудрівка підписала досвідченого центрфорварда Дениса Безбородька.