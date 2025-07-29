Україна

Досвідчений гравець допомагатиме клубу в боротьбі за втримання місця серед "еліти".

Центральний нападник Денис Безбородько підписав контракт із Кудрівкою, передає офіційна сторінка клубу у Facebook.

Деталі договору про співпрацю з 31-річним українцем не розголошуються. Проте, за даними transfermarkt, його розраховано до кінця червня 2026 року. Безбородько представлятиме Кудрівку у футболці з 21-м номером.

"Кудрівка — це новий виклик для мене! Впевнений, що разом із клубом зможемо проявити себе в УПЛ!", — зазначив Денис.

Свій колишній клуб, а саме Чорноморець, центрфорвард залишив на правах вільного агента. На його рахунку участь у восьми матчах за одеситів (без результативних дій). Раніше Безбородько також виступав за Колос, Зорю, Десну, Дьїрмот, Олександрію, Маріуполь і "молодіжки" Шахтаря.

Нагадаємо, нещодавно Кудрівка оголосила про підписання Євгенія Морозка.