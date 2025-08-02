Україна

Захисник Руху прокоментував перемогу над СК Полтава.

Львівський Рух напередодні обіграв СК Полтава в домашньому матчі в рамках першого туру української Прем’єр-ліги.

Рух — Полтава 2:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "жовто-чорних" Віталій Роман прокоментував виступ власної команди.

"Дуже радий відзначитись дебютним голом за команду і ще й допомогти команді здобути важливу перемогу. Усі дуже щасливі, адже Рух здобув необхідні на старті сезону три очка.

Насправді це була складна для нас гра і зазвичай перші тури завжди непросто даються кожній команді. Та наразі важливим є результат і на цьому етапі сезону важливим є рахунок на табло. Для нас головне, що Рух переміг. Це додає впевненості та настрою працювати ще натхненніше, готуючись до гри з Динамо.

Попереду в нас матч із сильним суперником, і в цьому поєдинку нам потрібно буде дотримуватись своїх ігрових принципів. Думаю, ми ще набиратимемо свої оптимальні кондиції і попереду в нас насичений та цікавий сезон, у якому Рух спробує здобути якомога більше перемог", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє на стадіоні Україна проти київського Динамо.