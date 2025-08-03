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Гравець Динамо Київ дав свій коментар після старту захисту титулу чемпіона України.

Центральний захисник київського Динамо Тарас Михавко прокоментував виїзну звитягу над рівненським Вересом у першому турі чемпіонату України-2025/26.

Верес — Динамо Київ 0:1 Відео гола та огляд матчу 02.08.2025

Оборонець "біло-синіх" проаналізував поєдинок, поділившись своїми враженнями від нього.

"Багато контратак суперника в першому таймі? Звичайно, ми очікували від них такої гри, оскільки це домашній матч був для Вереса, вони мусили грати активно перед своїми вболівальниками. Десь, можливо, стало певною несподіванкою, що вони гратимуть настільки агресивно, тому змушені були багато бігати, втрачали м'ячі в простих ситуаціях.

Звичайно, важка гра для нас. Зараз будуть кожні три дні матчі, плюс будемо витрачати час на дорогу. Непросто буде, ми це розуміємо, але будемо старатися виходити та здобувати результат, показуючи при цьому хорошу гру.

Протистояння з Денисом Ндукве? Особливо нічого не було. Це футбол і емоції — так буває.

Початок періоду майже без вихідних? Звичайно, фізично буде нелегко, але будемо відновлюватися та готуватися до ігор у найкращому стані", — цитує Михавка офіційний сайт Динамо Київ із посиланням на FootballHub.

Нагадаємо, у вівторок, 5 серпня, підопічні Олександра Шовковського Польщі прийматимуть кіпрський Пафос (перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА), тоді як у п'ятницю, 8-го, гостюватимуть у львівського Руху в другому турі УПЛ.