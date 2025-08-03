Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 2 серпня 2025 року.

У першому турі чемпіонату України-2025/26 у Києві луганська Зоря та черкаський ЛНЗ зіграли внічию.

Команди за ходом зустрічі постійно обмінювались гольовими моментами, але навіть у найкращих ситуаціях для взяття воріт гравці з обох сторін примудрялись хибити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — ЛНЗ у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Зоря — ЛНЗ 0:0

Зоря: Сапутін — Пердута, Янич, Башич, Жуніньйо — Мічин (Руан, 75), Дришлюк (Малиш, 80), Саленко (Джордан, 80) — Слесар, Будківський, Вакула (Маткевич, 59).

ЛНЗ: Ледвій — Г. Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв — Наумець, Танковський (Рябов, 55), Кушніренко (Нонікашвілі, 55), Яшарі — Кузик (Проспер, 65), Ассінор, Беннетт (Ейнел, 65).

Попередження: Янич, Жуніньйо — Кузик, Ассінор