Україна

Кар'єра румунського оборонця продовжиться в чемпіонаті Угорщини.

Правий захисник Колоса Стефан Владою перебрався до угорського Дьйора, передає офіційний сайт клубу з Ковалівки.

УПЛ-2025/26. Представлення команд. Поборники прогресу

Деталі трансферу 26-річного румуна не розголошуються. Порталом transfermarkt гравець оцінюється в 700 тисяч євро.

Колос підписав Владою наприкінці січня 2025 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Університатю Крайова. За клуб із Ковалівки Стефан провів шість матчів, відзначившись одним асистом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Колос оголосив про розставання з Володимиром Генінсоном.