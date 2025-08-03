Україна

Досвідчений українець дебютував за Зорю.

Правий захисник Зорі Ігор Пердута висловився про свою дебютну гру за "луганчан" у матчі 1-го туру УПЛ проти черкаського ЛНЗ (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Мій дебют за Зорю? Коли немає мандражу, якоїсь суєти – значить, вже час закінчувати з футболом. Все одно є адреналін, є емоції – це нормально. Головне – не перегоріти, як то кажуть. Тому все нормально, це робочі моменти. Звичайно важко, але в житті все міняється, до цього потрібно бути готовим.

Ми зі Скрипником на одній хвилі, тому що я з ним вже працював (у Ворсклі — прим.). Я знаю, що він хоче від команди, тому немає ніяких проблем. Звичайно, з хлопцями нам ще треба зігратися. Це нормальний процес, всі ми – футбольні люди, всі розуміємо футбол, тому, на цей процес багато часу не потрібно буде витрачати.

Після вихідного вже будемо розбирати гру з ЛНЗ, щоб не по гарячих слідах. Зараз на емоціях робити цього не потрібно. Звичайно, ми хотіли виграти, ЛНЗ хотіли виграти, бойова гра вийшла. 0:0 – закономірний результат", — заявив Пердута.

Раніше Віктор Скрипник прокоментував результат матчу з ЛНЗ.