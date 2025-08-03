Україна

Чергова поразка команди молодого фахівця.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко висловився після програного матчу 1-го туру УПЛ від дебютанту еліти українського футболу ФК Кудрівки (1:3). Його слова наводить офіційний телеграм-канал "жовто-чорних".

"Хочу вибачитися перед нашими вболівальниками за цю гру. Розумію, що для них це був удар. Від усієї команди хочу вибачитись за це.

Олександрія в наступному турі буде зовсім інша. Нам не вистачило емоцій у цій грі. Після матчів з Партизаном не пройшло достатньо часу, щоб відновилась команда.

Заміни? Намагались змінити хід гри, додати агресії та більше тактичних дій. Намагались витягнути гру, але деякі гравці не виправдали того, що ми від них чекали”, – заявив Нестеренко.