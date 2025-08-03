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Наставник "вовків" поділився своїми думками після гри з Карпатами.

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань прокоментував перемогу своєї команди у стартовому турі УПЛ проти львівських Карпат (2:0).

"Матчі у єврокубках та у чемпіонаті є різними. Ми багато розмовляли з хлопцями про те, що потрібно перемкнутися на внутрішні змагання. Зрозуміти, що це старт нашого чемпіонату і ми граємо проти нашого конкурента. Вважаю, що ми добре підготувалися. Я задоволений хлопцями та їхнім ставленням насамперед. Що стосується якості гри у першому таймі, то я задоволений.

Вважаю, що арбітр провів гарний поєдинок. Щодо пенальті, то я не бачив, треба подивитися повтор. Щодо гри та те, як він керував футболістами на полі, я не бачу нічого критичного, на що можна було б поскаржитися.

Чому другий пенальті бив Олександр Філіппов? Ми повинні давати хлопцям свободу у виборі рішення. Для нього цей гол повинен був бути важливим. Те, що він не забив – будь-хто може не забити. Це не проблема. Правильніше, звичайно, призначати пенальтистів, але я хочу, щоб хлопці брали на себе ініціативу. Жодних санкцій щодо нереалізованого пенальті не буде. Зараз футболіст себе дуже сильно картає, тому треба його вивести з цього психологічного стану. Адже у нас вже через три дні гра в єврокубках. Потрібно проаналізувати сьогоднішній матч і забути. Готуватися до наступного поєдинку.

Склад на сьогоднішній матч? Це ротація. У нас зараз шість поєдинків за місяць. Ви самі розумієте, що у фізичному плані це дуже важко. Другий матч проти Санти-Коломи відбувався на висоті 1200 метрів. Це непросто для футболістів, тому була ротація. Я дуже задоволений хлопцями. Тому що не було часу на відновлення, але хлопці через бажання у другому таймі перемкнулися. Тому що голова думала вже із запізненням. Бійцівські якості, боротьба за результат – це важливо. Я радий, що у хлопців є характер і те, що вони хочуть перемагати. Однак за якістю у другій половині зустрічі ми були набагато гіршими, ніж хотілося. Є різниця між якостями у двох таймах. Втім треба звертати увагу на те, що фізичний стан зараз ще у процесі формування, ми набираємо форму. Потрібно відновлюватися, покращуватися, але завжди ти стаєш кращим через перемоги.

У нас амбіції – кожен наступний матч. От у нас є поєдинок і ми хочемо здобути результат. Проте ми розуміємо, що граємо проти сильних суперників. Ми їх вивчаємо, готуємось до них, тому насамперед на амбіції треба дивитися, коли пройдено половину дистанції або трошки менше. Коли вже помітно роботу тренера, що хочуть футболісти. Ми зараз на початковому етапі, ще зарано про це говорити.

Ми не можемо вказувати, як нам ставити матчі. Ми поважаємо УПЛ і всі клуби. Насамперед маємо грати для вболівальників. Хочеться отримувати задоволення від гри і результату. А де нас поставлять грати – не від нас залежить. Звичайно, що хотілося б легшого календаря, але хлопцям я завжди кажу, що не треба скаржитися. Ці переїзди спричиняють втому. Ми більше концетруємось на відновленні, ці моменти бентежать тренерський штаб. Проте у нашій країні війна та ми повинні дякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати у чемпіонаті України.

Я хлопцям зараз сказав, що у майбутньому нам треба цей менталітет змінити. Ми хочемо прийти до того, коли у нас є результат у першому таймі, то треба продовжувати, отримувати задоволення від гри та щоб вболівальники теж були раді. Я погоджуюсь, що цей менталітет треба змінювати", — наводить слова Ротаня прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Карпати – Полісся.