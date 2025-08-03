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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 серпня 2025 року.

Житомирське Полісся у гостях здобуло перемогу над львівськими Карпатами (2:0) у стартовому турі УПЛ.

Команда Руслана Ротаня відкрила рахунок у матчі на 30 хвилині завдяки влучному удару Миколи Гайдучика. За вісім хвилин Олександр Назаренко подвоїв перевагу "вовків".

Також зазначимо, що на 89 хвилині воротар "левів" Назар Домчак відбив удар форварда Полісся Олександра Філіппова з пенальті.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Карпати — Полісся у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Карпати — Полісся 0:2

Голи: Гайдучик, 30, Назаренко, 38 (пен.).

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педросо, Мірошніченко — Чачуа, Альварес (Танда, 79), Бруніньйо (Федор, 79) — Карабін (Вітор, 57), Краснопір (Ігор, 66), Костенко (Шах, 65).

Полісся: Кудрик — Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста (Андрієвський, 69), Бабенко, Лєднєв (Караман, 63) — Назаренко (Гонсалвеш, 90+3), Гайдучик (Філіппов, 69), Крушинський (Гуцуляк, 63).

Попередження: Бруніньйо — Лєднєв, Таллес Коста.

На 89-й хвилині Олександр Філіппов (Полісся) не забив пенальті (воротар).