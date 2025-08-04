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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 серпня 2025 року.

У заключному матчі стартового туру УПЛ харківський Металіст 1925 поділив очки зі столичною Оболонню (0:0).

Матч закінчився без забитих м'ячів, хоча моменти для взяття воріт були в обох команд. "Пивовари" мали дуже небезпечний момент, коли Устименко пробивав головою з кількох метрів, але класний сейв воротаря відвів загрозу від воріт. Потім харків'яни відповіли дальнім ударом Рашиці, але й тут також надійно зіграв голкіпер.

Наприкінці матчу Металіст 1925 міг вирвати перемогу, проте Чурко з вигідної позиції, уклавши двох захисників Оболоні на газон, пробив повз ворота.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Металіст 1925 — Оболонь у рамках першого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Металіст 1925 — Оболонь 0:0

Металіст 1925: Варакута — Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк — Калітвінцев, Калюжний, Панченко (Чурко, 58) — Гаджиєв (Когут, 57), Рашиця (Мба, 81), Антюх (Арі, 70).

Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Шевченко — Кулаковський (Мединський, 58), Чех (Семенов, 72), Слободян (Нестеренко, 67) — Бичек (Блізніченко, 72), Устименко (Чорний, 67).

Попередження: Калітвінцев — Шевченко, Дубко.