Україна

Нулі в заключному матчі стартового туру нового сезону УПЛ.

Головний тренер харківського Металіст 1925 Младен Бартулович прокоментував нічийний результат у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги з київською Оболонню (0:0). Цитує хорватського фахівця УПЛ ТБ.

"Важкий матч. Нервово почали гру, було багато непотрібних помилок. Трохи не виходило в 1-му таймі грати так, як хотілося, але вважаю, що після перерви ми повністю домінували над суперником, намагалися створювати моменти. Були, можна сказати, напівмоменти, але важко вскривати таку щільну оборону Оболоні, яка добре підготувалася до нашої гри. Багато було пауз, які збивали темп, і десь нам цього не вистачило, щоб дотиснути Оболонь.

Більше індивідуальних дій хотілось би бачити від наших гравців – успішних дій 1 в 1, ударів. За такої щільної оборони треба діяти гостріше та шукати можливості для взяття воріт.