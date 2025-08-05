Україна

22-річний чемпіон Болівії приєднався до команди на правах річної оренди з правом викупу.

Кривбас продовжує активно працювати на трансферному ринку. Новим гравцем команди став болівійський вінгер Хосе Альфредо Флорес Лопес. 22-річний футболіст приєднався до криворізького клубу на правах оренди строком на один рік з опцією подальшого викупу.

Флорес народився 3 серпня 2003 року в Санта-Крус-де-ла-Сьєрра, Болівія. Його першими футбольними кроками опікувався тренер Рональд Арана, а вихованцем він є футбольної академії Тауічі Агілера. У 2020 році молодий талант підписав контракт із одним із найтитулованіших клубів країни — Стронгестом з Ла-Паса.

На професійному рівні він встиг пограти за два клуби: Стронгест (2021–2023, 2025) — 22 матчі, Рояль Парі (2024) — 32 матчі, шість голів, два асисти.

У 2023 році Хосе став чемпіоном Болівії у складі Стронгеста. Також виступав за юнацькі збірні своєї країни: U-15, U-17 та U-20.

Новачок Кривбаса може зіграти як правого вінгера, так і лівого або правого півзахисника. Його зріст — 177 см, вага — 67 кг. У Кривбасі гравець виступатиме під номером 26.

Це перший футболіст з Болівії в історії криворізького клубу.

Нагадаємо, воротар Кривбаса Омельченко самовільно залишив клуб на закордонних зборах та не повернувся в Україну.