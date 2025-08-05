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Болівійський фланговий нападник провів розмову з пресслужбою "червоно-білих".

Правий вінгер Хосе Флорес дав свій перший коментар в якості гравця криворізького Кривбасу.

Склад "червоно-білих" 22-річний болівієць поповнив на правах оренди з правом викупу.

"Моє знайомство з клубом розпочалося під час турніру в Болівії, де я поспілкувався зі скаутською командою мого майбутнього клубу. Згодом я передав контакт моєму агенту, і між ними швидко налагодилася комунікація. Саме завдяки цьому процесу мені випала нагода приєднатися до Кривбасу, за що я дуже вдячний.

Як тільки дізнався про можливий трансфер, почав вивчати інформацію про клуб та чемпіонат. УПЛ — справді конкурентна ліга. Також у мене є знайомий, який грає за донецький Шахтар, — я поговорив із ним, і ця розмова додала мені впевненості.

Я — гравець, який завжди викладається на максимум. Для мене немає дрібниць — серйозно ставлюся до кожного тренування, до кожної гри. Я прийшов до клубу, який відкрив для мене свої двері, і я готовий віддати всього себе, аби виправдати довіру та подарувати радість фанам.

Слоган "Кривбас — Це Ми"? Для мене це звучить як заклик до єдності та відповідальності. З нетерпінням чекаю дебюту, цього моменту, щоб краще відчути атмосферу клубу та зрозуміти, що означає бути частиною Кривбасу.

Я приїхав до Кривого Рогу із чіткою метою: якнайшвидше адаптуватися, отримати ігрову практику тут і показати, що в Болівії також є талановиті молоді футболісти. Сподіваюся, що своїм прикладом зможу відкрити шлях для інших хлопців з моєї країни до Європи та закріпитися тут на високому рівні", — цитує Флореса офіційний сайт криворізького Кривбасу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що воротар клубу самовільно залишив його на закордонних зборах і не повернувся до України.