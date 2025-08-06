Україна

Контракт гравця розрахований до 31 травня 2028 року.

Олександрія підписала повноцінний контракт з центральним півзахисником київського Динамо Давидом Білим.

Угода з 19-річним українцем розрахована до 31 травня 2028 року.

З 17 років вихованець дніпровського футболу виступав за молодіжні команди Динамо. Також він має виступи за молодіжний склад Зорі та збірну України U-17.

У першому турі УПЛ Олександрія поступилася Кудрівці (1:3), а у другому зіграє проти Оболоні. Гра відбудеться 10 серпня.