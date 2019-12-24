Украина: Первая лига

Наставник харьковчан рассказал о задачах команды.

Главный тренер Металлиста 1925 Андрей Деченко поделился планами подготовки во время зимней паузы и рассказал о возможном усилении.

"У нас запланировано три сбора, как и у всех команд. Первый – втягивающий для общей подготовки и два основных.

Пока не могу сказать кадровых новостях. Все на стадии переговоров, как по новичкам, так и игрокам, уйдут из команды. Фамилии не могу сказать, пока не будут решены все нюансы. Последняя игра продемонстрировала нашу проблему в центре защиты и то, что нам не хватает глубины состава. Также нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники.

Первый круг продемонстрировал, что восемь команд претендуют на три вакантных места в УПЛ. Во втором круге борьба будет ожесточенной, в этом сезоне Первая лига – одна из сильнейших за всю историю.

Мы понимаем, что у нас есть основа и нам нужно точечное усиление, чтобы не ошибаться, как это было летом. Тогда было несколько ошибочных решений, это правда. Сейчас зима, будет больше времени на просмотр и анализ", – приводит слова Демченко официальный сайт клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает 7-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 35 очков после 19 туров.

Ранее сообщалось, что Металлист 1925 подписал защитника Сергея Ченбая.

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