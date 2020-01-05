Украина: Первая лига

Игрок киевского клуба прокомментировал выступления команды.

Голкипер Оболони-Бровар Назарий Федоривский подвел итоги первой половины сезона и оценил перспективы команды в борьбе за место в УПЛ.

"Первая часть сезона была вполне удачной. Было очень много успешных и качественных игр, но без поражений не обходятся даже самые лучшие команды.

Уровень Первой лиги растет с каждым годом, у команд появляется стабильность, хорошие исполнители обращают внимание на этот чемпионат, не зря говорят, что половина команд Первой лиги не потерялась бы в УПЛ.

Ожидаю замечательных, напряженных матчей и хороших эмоций. Нам по силам быть среди первых.

Атмосфера в команде отличная. Мы прошли успехи и неудачи вместе, поэтому мы уверены друг в друге", – рассказал Федоривский в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Оболонь-Бровар занимает 5-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 2 пункта.

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