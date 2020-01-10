Украина: Первая лига

Центрбек подписал новое соглашение с клубом.

Защитник Виталий Павлов подписал новый контракт с Ингульцом, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Детали контракта опытного центрбека с клубом из Первой лиги остаются неизвестными.

Павлов выступает в составе Ингульца с июля 2017 года, перейдя из Николаева. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 16 поединков в футболке "красно-желтых", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Ингульца Владислав Клименко перешел в Черноморец.

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