Украина: Первая лига

Бывший тренер Оболонь-Бровар Сергей Ковалец поблагодарил клуб.

Накануне стало известно, что главный тренер Оболонь-Бровар Сергей Ковалец больше не будет работать с первой командой клуба.

"Спасибо Оболони за за сотрудничество", — передает слова Ковальца официальный сайт клуба.

"Спасибо Президенту, болельщикам, игрокам, тренерам и работникам клуба за совместную работу и желаю ФК Оболонь-Бровар успехов в выполнении тех задач, которые стоят перед командой".

Отметим, что Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало Ковальца лучшим тренером Первой лиги по итогам 2019 года.

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