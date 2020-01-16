Украина: Первая лига

Хорватский полузащитник покидает команду из Луцка.

Младен Бартулович прекратил сотрудничество с одним из лидеров Первой лиги. 33-летний хавбек уже попрощался с персоналом, тренерским штабом и футболистами Волыни. Эту информацию подтвердил сам игрок в своем Instagram.

О новом клубе хорвата пока не сообщается. Отметим, что во время зимней паузы Бартулович выкладывал фотографии в соцсети, где он неоднократно поддерживал физическую форму с бывшими партнерами по Днепру.

В луцкой команде опытный полузащитник выступал с 2018 года.

В текущем сезоне провёл 18 поединков, в которых отметился тремя голами. Украинским болельщикам хорошо известен по выступлениям за Днепр, Кривбасс, Арсенал (Киев), Карпаты и Ворсклу.