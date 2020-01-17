Украина: Первая лига

Фланговый защитник продолжит карьеру в другом месте.

Защитник Ярослав Конкольняк расторг контракт с клубом по официальному согласию сторон, сообщил официальный Телеграм-канал клуба.

Конкольняк выступал за Прикарпатье с лета 2017 года. Он провел 71 матч за клуб и забил 16 голов. В нынешней кампании на счету защитника гол и пять ассистов в 18 играх.

Прикарпатье после 19 туров Первой лиги идет на 11-м месте с 20 очками. Следующий матч команда проведет против Николаева в конце марта.

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