Украина: Первая лига

Клуб из Первой лиги подписал экс-форварда Колоса.

Бывший нападающий Колоса Владислав Нехтий присоединился к Авангарду, сообщает официальный сайт клуба.

Форвард поставил подпись под годичным контрактом с краматорским клубом.

Нехтий выступал в составе Колоса с 2017 года, перейдя из Полтавы. Всего в футболке "хлеборобов" 28-летний игрок провел 77 поединков, забив 5 голов.

В начале январе Нехтий расторг контракт с Колосом и получил статус свободного агента.

На данный момент Авангрард занимает 8-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка в 19 турах.

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