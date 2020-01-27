Украина: Первая лига

Григорий Козловский прокомментировал подготовку команды ко второй половине сезона.

Президент Руха Григорий Козловский поделился эмоциями от первого товарищеского матча своей команды после перерыва, в котором львовский клуб разгромил Юность (7:1).

Функционер признался, что некоторые футболисты вернулись после отпуска в расположение команды с лишним весом.

"Это первая игра, и все соскучились по футболу. Такое впечатление, что во время этой паузы в чемпионате жизнь остановилась. Все хотят играть в футбол, потому что это праздник. Вот он и начался".

"Беленький мне очень понравился. Думаю, Рух — это его команда. Некоторые игроки тоже произвели хорошее впечатление, а кто-то — не очень, скажем так. Определенные игроки из основного состава хорошо отпраздновали, вижу, с такими щеками приехали... Но ничего, есть еще два месяца. Все нормально, процесс пошел. Главное, что начался футбол".

"Потихоньку шаг за шагом мы движемся вперед. Мы не можем стоять целый год на одном месте. С каждым годом команда будет прогрессировать. Конечно, по сравнению с прошлым годом, наша команда прибавила. Поднялся уровень, изменился стиль, команда растет", — рассказал Козловский в интервью официальному сайту Руха.

Отметим, что Рух лидирует в турнирной таблице Первой лиги Украины и имеет все шансы на повышение в классе в текущем сезоне. Волынь, ближайший преследователь клуба из Львова, отстает от конкурента всего на одно очко.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.