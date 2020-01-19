Украина: Первая лига

Команда из Винников усилилась двумя игроками.

Рух подписал соглашения с защитником Юрием Романюком и нападающим Станиславом Беленьким, сообщает официальный сайт клуба.

Первый переберется в клуб из Винников свободным агентом, а второй на правах арендного соглашения со словацким ДАКом.

Рух получил Станислава Беленького, который известен по выступлениям за Олимпик, на 1,5 года, а также имеет право выкупа игрока. Романюк же играл за Днепр-1.

Напомним, что ранее Юрий Бакалов заменил Леонида Кучука на посту главного тренера Руха.