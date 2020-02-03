Украина: Первая лига

Полузащитник Руха Иван Брикнер — о бывшем наставнике команды Леониде Кучуке.

Ивану Брикнеру нравилось играть под руководством Леонида Кучука, который возглавил Рух 1 февраля 2019 года, а покинул – 10 декабря прошлого года.

"Первое место – это заслуга всей команды и Леонида Кучука. Лично для меня он открыл футбол с другой стороны. Так много работы над тактикой, как при Кучуке, у меня не было никогда".

"На каждый матч мы выходили, как на последний. Для нас был только один положительный исход – победа. Были матчи, где мы использовали очень много разных тактических схем. На поле я выполнял много черновой работы", – приводит слова Ивана Брикнера официальный сайт Руха.

В текущем сезоне Рух занимает первое место в Первой лиге Украины с 39 пунктами в активе.

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