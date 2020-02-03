Украина: Первая лига

Команда из Кременчуга потерпела кадровые потери.

Четыре игрока и спортивный директор Евгений Берун покинули Кремень, сообщает официальный сайт клуба.

Речь идет о голкипере Оресте Будюке, защитнике Дмитрии Зозуле, полузащитнике Анатолии Масалове и нападающем Ростиславе Таранухе.

По словам директора клуба Андрея Недяка, команда имеет финансовые проблемы и в данный момент находится в поисках спонсора.

Напомним, что ранее команду также покинули Сергей Ченбай, Роман Гончаренко, Артем Недоля и Дмирий Скоблов.