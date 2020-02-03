Команда из Кременчуга потерпела кадровые потери.
РОСТИСЛАВ ТАРАНУХА, ФОТО ФК КРЕМЕНЬ
03 февраля 2020, 09:59
Четыре игрока и спортивный директор Евгений Берун покинули Кремень, сообщает официальный сайт клуба.
Речь идет о голкипере Оресте Будюке, защитнике Дмитрии Зозуле, полузащитнике Анатолии Масалове и нападающем Ростиславе Таранухе.
По словам директора клуба Андрея Недяка, команда имеет финансовые проблемы и в данный момент находится в поисках спонсора.
Напомним, что ранее команду также покинули Сергей Ченбай, Роман Гончаренко, Артем Недоля и Дмирий Скоблов.