Представляем вашему вниманию видеообзор товарищеского матча команд Первой лиги.
Рух - Прикарпатье, фото ФК Рух
04 февраля 2020, 14:37
Лидер Первой лиги Рух сумел совершить камбэк в спарринге с Прикарпатьем. Львовяне проигрывали 0:2 к 19-й минуте, но сумели выиграть 3:2 благодаря голу Эрнеста на 88-й.
Рух – Прикарпатье 3:2
Голы: Габриэль, 27 (с пенальти), Синица, 44, Эрнест, 88 – Кузьмин, 12, Дитко, 19.
Рух (первый тайм): Мисак (Бандура, 33), Сакив, Немчанинов,ИНП, Заставный, Копина, Мартынюк, Синица, Русин, ИНП, Габриэль.
Рух (второй тайм): Бандура (Ильющенков, 61), ИНП, Дуць, Никитюк, Климчук, Брикнер, Калюжный, Коробенко, Мисик (ИНП, 67), Бойчук, Эрнест.
Прикарпатье: Новак, Бойко, Пастух, Франчуз (Радульский, 46), Сикач, Воробачк (Януш, 75), Борисевич, Геник (Семотюк, 46), Кузьмин (Шпирка, 30), Дитко (Хома, 85), Барчук (Моцик, 60).
Предупреждения: Коробенко – Семотюк, Борисевич.