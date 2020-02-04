Украина: Первая лига

Одесситы укрепляют ряды команды накануне возобновления турниров.

Официальный сайт Черноморца объявил о том, что клуб подписал контракты с четырьмя новыми футболистами.

Соглашение с одесситами заключил Артур Авагимян, у которого на счету 22 поединка за юношенские сборные Украины и Станислав Иваник, который является воспитанником "моряков".

Также свою подпись под договором поставили Кирилл Силич, который ранее защищал цвета команд из Эстонии, Литвы, Латвии и Фарерских островов и Андрей Слинкин, на счету которого с 2008 по 2016 год 45 матчей за первую команду Черноморца.

Ранее сообщалось, что ряды одесситов пополнили Станислав Микицей и Богдан Курилко.